Учёные назвали причину старения женщин

Учёные из Северо-Западного университета в США назвали основную причину старения представителей женского пола. По их мнению, в организме женщин после рождения детей происходят изменения на клеточном уровне.

После родов изменяются ключевые маркеры старения - теломеры. Помимо этого, участки хромосом, которые выполняют защитную функцию, начинают быстрее уменьшаться в размерах и досрочно прекращают выполнять свои задачи. Об этом говорится в статье на сайте Medical Express. При этом, как сообщает источник, чем больше у женщин детей, тем быстрее происходит старение клеток. Также отмечается, что во время беременность наносится ключевой ущерб организму.