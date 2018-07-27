//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алена Водонаева: снова - замуж
- Михаил Боярский осадил ведущего программы "Доброе утро"
- Дмитрий Маликов: На нашу семью обрушились хакерские взломы
- Канал ТНТ прокомментировал информацию о закрытии "Дома-2"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Медики сообщили, как повлияют на здоровье людей противостояние Марса и затмение
27 июля 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Медики в пятницу, 27 июля, рассказали, какое влияние на здоровье людей могут оказать полное затмение Луны, которое станет самым длительным в XXI веке, и Великое противостояние Марса с Солнцем.
Оба явления можно будет увидеть над территорией России сегодня вечером. Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова отметила, что на абсолютно здоровых людей подобные моменты не оказывают существенного влияния. Метеочувствительные граждане, однако, могут ощутить недомогание, которое не представляет никакой опасности, передает РИА "Новости".
Врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в свою очередь отметил, что вышеуказанные явления так или иначе влияют на психику людей: они становятся беспокойными, тревожными и подсознательно хотят найти "убежище".
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Политика
В Госдуме заявления Киева об отказе от импорта газа назвали голословными
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются грозы и ливневые дожди
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
В Вологодской области парень притворялся женщиной, чтобы уклониться от армии
//Новости СМИ2
//Наука
В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника
//Общество
В США программа распознавания лиц признала конгрессменов преступниками
//Общество
Самарские коммунальщики повесили "пирамиду позора" напротив балкона должника
//Новости Redtram
//Наука
Ученые: предпринимательские способности связаны с заражением токсоплазмозом
//Политика
Минобороны Германии: "У Трампа нет чёткой стратегии в отношении РФ"
//Культура
//Общество
//В мире
Посольство Эквадора в Лондоне отказалось комментировать ситуацию с Ассанжем
//Наука
Медики сообщили, как повлияют на здоровье людей противостояние Марса и затмение
//В мире
//В мире
Глава Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство в Лондоне
//В мире
//Культура
Пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о состоянии артиста