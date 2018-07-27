Медики сообщили, как повлияют на здоровье людей противостояние Марса и затмение

Медики в пятницу, 27 июля, рассказали, какое влияние на здоровье людей могут оказать полное затмение Луны, которое станет самым длительным в XXI веке, и Великое противостояние Марса с Солнцем.

Оба явления можно будет увидеть над территорией России сегодня вечером. Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова отметила, что на абсолютно здоровых людей подобные моменты не оказывают существенного влияния. Метеочувствительные граждане, однако, могут ощутить недомогание, которое не представляет никакой опасности, передает РИА "Новости".

Врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в свою очередь отметил, что вышеуказанные явления так или иначе влияют на психику людей: они становятся беспокойными, тревожными и подсознательно хотят найти "убежище".