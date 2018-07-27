Уникальные рисунки майя обнаружены на полуострове Юкатан

В джунглях на востоке полуострова Юкатан была обнаружена пещера с уникальными рисунками майя. Поразительная находка была сделана исследователями Мексиканского института экологии, науки и культуры.

Ученые высказались о вымирании динозавров: им просто не повезло

Согласно последней информации, на стенах этой пещеры представители древней цивилизации нарисовали животных, птиц, воинов, различные геометрические фигуры, а также оставили отпечатки ладоней, передает m24.ru. Уточняется, что общая площадь, которую занимают изображения, составляет пятнадцать метров. Не исключено, что данная находка станет крайне значимым открытием для данного региона.

В настоящий момент ученые из Мексиканского института уже связались с сотрудниками Национального института антропологии и истории. Они намерены в процессе совместной работы выяснить подробности о жизни майя, сообщает "Мир 24".