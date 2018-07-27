Уникальные рисунки майя обнаружены на полуострове Юкатан
27 июля 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
В джунглях на востоке полуострова Юкатан была обнаружена пещера с уникальными рисунками майя. Поразительная находка была сделана исследователями Мексиканского института экологии, науки и культуры.
Согласно последней информации, на стенах этой пещеры представители древней цивилизации нарисовали животных, птиц, воинов, различные геометрические фигуры, а также оставили отпечатки ладоней, передает m24.ru. Уточняется, что общая площадь, которую занимают изображения, составляет пятнадцать метров. Не исключено, что данная находка станет крайне значимым открытием для данного региона.
В настоящий момент ученые из Мексиканского института уже связались с сотрудниками Национального института антропологии и истории. Они намерены в процессе совместной работы выяснить подробности о жизни майя, сообщает "Мир 24".
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