//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Опубликован поэтапный сценарий разгрома ВСУ армией РФ в случае агрессии Украины
2

Греческий прорицатель объявил победителя грядущей Третьей мировой войны
3

Ученый: Нибиру приблизилась к Земле, последствия плачевны
4

Выложен вероятный план удара России по Украине в ответ на нападение ВСУ на Крым
5

Обнародованы данные о срыве Москвой операции по захвату Крыма флотом НАТО

//Наука 13+

Генетики выяснили, как обратить вспять старение тела

23 июля 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Генетики выяснили, как обратить вспять старение тела
Фото: pixabay.com

Ученые университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и вновь омолодить их, регулируя функцию митохондрий. Подобный эксперимент с обращением старения был проведен впервые в мире.

Ученые внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая вызывает дисфункцию окислительного фосфорилирования и проявляется в развитии признаков старения, в частности, появлении морщин и выпадении волос.

Затем мышей, рожденных с заданной генетиками мутацией, в возрасте восьми недель начали кормить антибиотиком, чтобы ее активировать. Уже через две недели после начала приема доксициклина мыши постарели и поседели.

Последовавшая затем отмена антибиотика заблокировала активность мутации и восстановила работу митохондрий грызунов. В результате ученые смогли наблюдать почти полное исчезновение симптомов старения у подопытных животных. Процесс омоложения организма при восстановлении функции митохондрий был зафиксирован впервые, сообщает Lenta.ru.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Лживые СМИ принизили "великолепную встречу с Путиным", заявил Трамп

Лживые СМИ принизили "великолепную встречу с Путиным", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал «лживые американские СМИ», которые пытаются принизить его «великолепную встречу с Путиным» и тем самым делают хуже своей стране.

//В мире

Российские ПВО уничтожили два неизвестных беспилотника у базы Хмеймим

Российские ПВО уничтожили два неизвестных беспилотника у базы Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения. Оба дрона дважды приближались к территории авиабазы Хмеймим в Сирии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

После интервью с Путиным Крис Уоллес взял жену и уехал в Россию

После интервью с Путиным Крис Уоллес взял жену и уехал в Россию

После интервью с президентом РФ Владимиром Путиным ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес взял отпуск, чтобы провести его в России. Вместе с супругой он посетил Москву и Санкт-Петербург.

//В мире

Трамп: Иран "пострадает от последствий" своих угроз в адрес США

Трамп: Иран "пострадает от последствий" своих угроз в адрес США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на "угрозы" Ирана в адрес своей страны. По словам американского лидера, иранское руководство "будет страдать от последствий" своих заявлений.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Япония выразила протест РФ из-за конфискации у делегации на Курилах телефонов

Япония выразила протест РФ из-за конфискации у делегации на Курилах телефонов

Японские власти выразили России протест в связи с конфискацией телефонов у чиновников и сотрудников СМИ в ходе посещения Курил. Средства связи изъяли сотрудники российских служб безопасности.

//Наука

Генетики выяснили, как обратить вспять старение тела

Генетики выяснили, как обратить вспять старение тела

Ученые университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и вновь омолодить их, регулируя функцию митохондрий. Подобный эксперимент с обращением старения был проведен впервые в мире.

//Шоу-бизнес

Шнуров и Акиньшина встретились и озадачили поклонников

Шнуров и Акиньшина встретились и озадачили поклонников

Жизнь Сергея Шнурова, которую и так скучной не назовешь, после расставания с супругой Матильдой бьет ключом: вернувшись из Италии, он встретился со своей бывшей девушкой, актрисой Оксаной Акиньшиной.

//В мире

Брат Меган Маркл пророчит ей судьбу принцессы Дианы

Брат Меган Маркл пророчит ей судьбу принцессы Дианы

Родственники новоиспеченной герцогини Сассекской Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, продолжают докучать ей своими мрачными прогнозами относительно будущего в королевской семье.

//В мире

Евродепутат: встреча в Хельсинки завершилась победой Путина

Евродепутат: встреча в Хельсинки завершилась победой Путина

Член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок сделал в понедельник важное заявление. По словам политика, встреча президентов США и России в Хельсинки завершилась победой Путина.

//В мире

Стал известен прогноз о сдаче Киевом Херсона РФ и организации «второго Донбасса»

Стал известен прогноз о сдаче Киевом Херсона РФ и организации «второго Донбасса»

Команда президента Украины Петра Порошенко намерена создать на востоке страны новую «горячую точку», чтобы удержаться у власти. Такой прогноз содержится в материале, появившемся в отечественной блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

В Токио зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

В Токио зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

В японской столичной префектуре Токио зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений. Наиболее высокие показатели, согласно последним данным, были замечены в Оме.

//В мире

На Украине началось серийное производство нового огнемета

На Украине началось серийное производство нового огнемета

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале выпуска пехотного огнемета и пообещал, что новое вооружение уже в ближайшее время поступит в ВСУ, чтобы усилить боевую мощь «новой армии».

//Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов показал новое фото новорожденной дочки

Футболист Дмитрий Тарасов показал новое фото новорожденной дочки

Известный российский футболист, бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый снимок своей новорожденной дочери. Малышку супругу недавно подарила модель Анастасия Костенко.

//Криминал

ФСБ пресекла деятельность поставщиков оружия из Евросоюза

ФСБ пресекла деятельность поставщиков оружия из Евросоюза

ФСБ РФ совместно с органами МВД и Росгвардии пресекла деятельность межрегиональной преступной группировки, занимавшейся поставками огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию.

//В мире

Появились подробности о стрельбе в Торонто

Появились подробности о стрельбе в Торонто

Утром в понедельник, 23 июля, появились новые данные о стрельбе в канадском Торонто. Согласно последней информации местной полиции, раненых оказалось значительно больше, чем считалось ранее.

//В мире

Эксперт оценил создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве

Эксперт оценил создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве

Российский эксперт Станислав Бышок в понедельник, 23 июля, прокомментировал информацию о создании Киберкомандованием Соединенных Штатов особой группы по противодействию России в киберпространстве.

//В мире

Штаб ВСУ придумал способ избавиться от взбунтовавшихся в Донбассе правосеков

Штаб ВСУ придумал способ избавиться от взбунтовавшихся в Донбассе правосеков

Штаб ВСУ опробует новую тактику борьбы с воюющими в Донбассе националистическими батальонами, в том числе теми, что сформированы из боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

//Происшествия

Карантин введен в одном из районов Тувы из-за подозрения на сибирскую язву

Карантин введен в одном из районов Тувы из-за подозрения на сибирскую язву

После экстренной госпитализации двух молодых людей с подозрением на сибирскую язву в Барун-Хемчинском районе Тувы было решено ввести карантин. Об этом заявили в республиканском правительстве.

//Новости СМИ2

//В мире

В Аргентине совершил экстренную посадку самолет с главой МВФ на борту

В Аргентине совершил экстренную посадку самолет с главой МВФ на борту

В понедельник стало известно, что в Аргентине совершил экстренную посадку самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

//live

«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

23 июля 1994 года вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», определивший КС как судебный орган конституционного контроля. Вопрос: «Почему не всегда исполняются решения КС РФ?»

//Шоу-бизнес

Стас Садальский напал на Аллу Пугачеву

Стас Садальский напал на Аллу Пугачеву

Актер и блогер Стас Садальский в очередной раз выступил с обвинениями в адрес примадонны российской эстрады. На сей раз «король скандала» уличил Аллу Пугачеву во вранье во время интервью.

//В мире

Зебра впервые в истории родилась на Дальнем Востоке

Зебра впервые в истории родилась на Дальнем Востоке

Сегодня стало известно, что на Дальнем Востоке впервые за всю историю родилась зебра. Согласно последним данным, это событие произошло рано утром в минувшую пятницу в приморском зоопарке "Садгород".

//В мире

Выложено видео из зачищаемого военными РФ котла джихадистов в сирийской Хаме

Выложено видео из зачищаемого военными РФ котла джихадистов в сирийской Хаме

В интернете опубликовано видео, которое снято в котле джихадистов, расположенном на территории провинций Хама и Хомс. Данный район в настоящее время зачищают военные Сирии и Российской Федерации.

//В мире

Девять человек были ранены в ходе стрельбы в Торонто

Девять человек были ранены в ходе стрельбы в Торонто

В минувшее воскресенье, 22 июля, в канадском Торонто была открыта стрельба. Согласно последней информации городской полиции, в результате вышеуказанного инцидента пострадали девять человек.

//Новости Redtram

//Наука

Специалисты ВОЗ озвучили главные смертельные угрозы для человечества

Специалисты ВОЗ озвучили главные смертельные угрозы для человечества

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали главные угрозы человечеству. Специалисты провели ряд исследований и узнали, от чего умирает наибольшее количество жителей нашей планеты.

//В мире

Раскрыта правда об окончившемся разгромом позиций ВСУ «ночном бое» в Донбассе

Раскрыта правда об окончившемся разгромом позиций ВСУ «ночном бое» в Донбассе

Штаб военной операции Киева в Донбассе выяснил настоящие обстоятельства «ночного боя», в результате которого были разгромлены позиции 80-й бригады ВСУ. Об этом говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.

//Непознанное

Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы

Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы

Бывший сотрудник геологического ведомства США Итан Троубридж убежден, что таинственная планета Нибиру вплотную приблизилась к Земле. Якобы именно поэтому в разных странах возникают страшные катаклизмы.

//Происшествия

Мощный тайфун "Ампил" принесет сильнейшие ливни из Китая в Приморье

Мощный тайфун "Ампил" принесет сильнейшие ливни из Китая в Приморье

Из Китая в Приморье в скором времени придут сильнейшие ливни в связи с тайфуном "Ампил", который превратится в циклон. К настоящему моменту шторм вышел на побережье Китая неподалеку от Шанхая.

//В мире

Гигантский Трамп-цыпленок плывет вдоль побережья Сан-Франциско

Гигантский Трамп-цыпленок плывет вдоль побережья Сан-Франциско

Гигантская надувная фигура цыпленка, одетого в тюремную робу с номером 00045 и очень похожего на президента США Дональда Трампа, в воскресенье вышла в плавание вдоль побережья Сан-Франциско.

//В мире

Госсекретарь США сравнил правительство Ирана с мафией

Госсекретарь США сравнил правительство Ирана с мафией

Госсекретарь США Майк Помпео жестко раскритиковал политику Ирана, заявив, что власти этой страны не пресекают коррупцию и нарушают права человека. Он также сравнил иранское правительство с мафией.

//Общество

Сегодня в Москве будет тепло и дождливо

Сегодня в Москве будет тепло и дождливо

В понедельник, 23 июля, москвичей ожидает теплая и облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. А вот к середине недели в столицу вернется настоящая летняя жара, сообщают синоптики.

//В мире

Трамп: обвинения о "вмешательстве" России в выборы являются большой выдумкой

Трамп: обвинения о "вмешательстве" России в выборы являются большой выдумкой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США являются выдумкой, хотя ранее президент Штатов не раз соглашался с выводами разведки о "виновности" РФ.

//Общество

В Ярославле проводится расследование по факту избиения заключенного в колонии

В Ярославле проводится расследование по факту избиения заключенного в колонии

В Ярославле проводится расследование по факту избиения заключенного сотрудниками исправительной колонии № 1. Видеозапись с пытками заключенного сотрудниками колонии опубликовала "Новая газета".

//Происшествия

Собака открыла багажный отсек самолета во время полета и выжила

Собака открыла багажный отсек самолета во время полета и выжила

Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга, совершил экстренную посадку в Москве из-за собаки, умудрившейся спровоцировать открытие створки багажного отсека во время полета.

//Общество

Настоящее жаркое лето вернется в Москву через неделю

Настоящее жаркое лето вернется в Москву через неделю

Синоптики прогнозируют, что в Москву и столичных регион через неделю, к будущим выходным вернется жара. С четверга, 26 июля, температура воздуха повысится до 30 градусов. В пятницу-субботу будет еще жарче.

//Футбол

Месут Озил решил завершить карьеру в сборной Германии

Месут Озил решил завершить карьеру в сборной Германии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии по футболу Месут Озил опубликовал открытое письмо, в котором отказался продолжать играть в немецкой команде из-за «расистского отношения».

//Общество

Эксперты сообщили о росте продаж в Москве новых автомобилей премиум-класса

Эксперты сообщили о росте продаж в Москве новых автомобилей премиум-класса

Эксперты аналитического агентства "Автостат" сообщили о росте продаж в Москве новых автомобилей премиум-класса. В январе–мае текущего года москвичи купили 19,5 тысячи автомобилей марок Mercedes, BMW и Audi.

//Спорт

Ян Непомнящий выиграл шахматный турнир в Дортмунде

Ян Непомнящий выиграл шахматный турнир в Дортмунде

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в немецком Дортмунде. В заключительном туре он обыграл немецкого шахматиста Георга Майера в 27 ходов.

//Шоу-бизнес

Василиса Володина заметила, что женщины предпочитают мужчин помоложе

Василиса Володина заметила, что женщины предпочитают мужчин помоложе

Астролог и телеведущая Василиса Володина провела собственное исследование и сделала вывод, что женщины предпочитают выбирать мужчин-партнеров помоложе. "Не думала, что в моей ленте столько нимфоманок".

//В мире

Составлен рейтинг стран, гражданство которых можно "купить"

Составлен рейтинг стран, гражданство которых можно "купить"

В составленный агентством Bloomberg рейтинг вошли десять стран, которые позволяют людям "приобрести" гражданство без долгих бюрократических церемоний – достаточно прямых инвестиций.

//Общество

Появились подробности гибели детей на реке Бузан под Астраханью

Появились подробности гибели детей на реке Бузан под Астраханью

Под Астраханью на реке Бузан в воскресенье опрокинулась лодка, в которой находилось девять детей. В результате троих из них спасти не удалось. В настоящее время проводятся поиски утонувших детей.

//В мире

Россия поставила в Армению вооружение на $200 млн

Россия поставила в Армению вооружение на $200 млн

Вооруженные силы Армении полностью получили от России современное вооружение в рамках кредитного соглашения на 200 миллионов долларов, заявил сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян.

//Здоровье

Изобретен щадящий и эффективный метод отбеливания зубов

Изобретен щадящий и эффективный метод отбеливания зубов

Ученые разработали щадящий, но эффективный метод отбеливания зубов при помощи наночастиц. Эффект становится очевидным уже через полчаса, а через четыре часа пациент стоматолога сможет продемонстрировать...

//Футбол

Капитан сборной Мексики по футболу завершил карьеру

Капитан сборной Мексики по футболу завершил карьеру

Мексиканский футболист, защитник Рафаэль Маркес объявил о завершении своей спортивной карьеры. Теперь он намерен перейти на административную работу в клубе, где 21 год назад начинал карьеру.

//Шоу-бизнес

Пожелание Димы Билана доброго утра поклонники вспоминают до вечера

Пожелание Димы Билана доброго утра поклонники вспоминают до вечера

Певец, наставник шоу "Голос" Дима Билан так пожелал доброго утра своим поклонникам, что они вспоминают его голос целый день, до самого вечера. Билан оказался еще тем юмористом.

//Лайфстайл

Принц Гарри велел жене прекратить одеваться как голливудская звезда

Принц Гарри велел жене прекратить одеваться как голливудская звезда

Принц Гарри запретил своей супруге Меган Маркл носить смокинг, сочтя этот брючный наряд с галстуком-бабочкой «недостаточно традиционным» для члена королевской семьи, сообщила британская пресса.

//Общество

Эксперты подсказали, как водителю не уснуть за рулем в дальней поездке

Эксперты подсказали, как водителю не уснуть за рулем в дальней поездке

Эксперты составили несколько подсказок водителям, собравшимся в дальнюю поездку. Лучше всего ехать в компании разговорчивых людей. Если сильно клонит в сон, "слипаются" глаза, необходимо остановиться.

//Общество

Проститься с первой женой Высоцкого пришли сотни человек

Проститься с первой женой Высоцкого пришли сотни человек

Сегодня в Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с Изольдой Высоцкой – актрисой театра, первой женой легендарного советского барда Владимира Высоцкого. Проститься с ней пришли сотни человек.

//Общество

Роскосмос прокомментировал арест сотрудника ЦНИИмаш

Роскосмос прокомментировал арест сотрудника ЦНИИмаш

Информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш - головного научного института госкорпорации "Роскосмоса"- Виктора Кудрявцева - правда. О нахождении в "Лефортово" 74-летнего Кудрявцева сообщили ранее правозащитники.

//Общество

Эксперты прокомментировал мнение Путина о пенсионном возрасте

Эксперты прокомментировал мнение Путина о пенсионном возрасте

Президенту РФ Владимиру Путину, как и большинству россиян, не нравится повышение пенсионного возраста. Свое мнение о пенсионном законодательстве российский лидер высказал 20 июля в Калининграде.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры