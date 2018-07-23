Генетики выяснили, как обратить вспять старение тела

Ученые университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и вновь омолодить их, регулируя функцию митохондрий. Подобный эксперимент с обращением старения был проведен впервые в мире.

Ученые внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая вызывает дисфункцию окислительного фосфорилирования и проявляется в развитии признаков старения, в частности, появлении морщин и выпадении волос.

Затем мышей, рожденных с заданной генетиками мутацией, в возрасте восьми недель начали кормить антибиотиком, чтобы ее активировать. Уже через две недели после начала приема доксициклина мыши постарели и поседели.

Последовавшая затем отмена антибиотика заблокировала активность мутации и восстановила работу митохондрий грызунов. В результате ученые смогли наблюдать почти полное исчезновение симптомов старения у подопытных животных. Процесс омоложения организма при восстановлении функции митохондрий был зафиксирован впервые, сообщает Lenta.ru.