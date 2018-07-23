Специалисты ВОЗ озвучили главные смертельные угрозы для человечества

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали главные угрозы человечеству. Специалисты провели ряд исследований и узнали, от чего умирает наибольшее количество жителей нашей планеты.

Согласно последним сообщениям ВОЗ, 71 процент всех случаев смерти на Земле приходится на неинфекционные заболевания. Ежегодно от них погибает 41 миллион человек. 17,9 миллиона жителей планеты умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА "Новости".

Одной из основных причин смертей в мире также является онкология – рак отбирает жизнь у каждого шестого человека. Не менее глобальной проблемой по-прежнему остается ВИЧ, который к настоящему моменту "убил" 35 миллионов жителей Земли.