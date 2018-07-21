В NASA сообщили, когда Луна станет обитаемой

Американское космическое агентство собирается создать базу на Луне, на которой будут постоянно жить американские астронавты. Такую станцию планируют создать на спутнике Земли в ближайшие восемь лет.

Отмечается, что NASA и частные компании намерены отправить на Луну нужное оборудование и инструменты уже в 2019 году. Планы по созданию постоянной базы возникли благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос, пишет Daily Star. Специалисты считают, что эту программу ждет большое будущее.

Ранее представители NASA опубликовали виртуальный тур по наиболее живописным районам Луны.