Ученые прогнозируют мощные катаклизмы на востоке России

Антропогенное глобальное потепление может усилить частоту и силу природных катаклизмов на востоке России и в Монголии, заявили американские ученые после анализа нескольких теоретических моделей.

Ученые выявляли характерные модели сезонных колебаний температур в мире. Выяснилось, что самые огромные разницы температур между зимой и летом существуют на востоке России и в Монголии.

Ученые объясняют это парниковым эффектом в результате глобального потепления, вызванного антропогенным фактором (деятельностью людей).по прогнозам исследователей, из-за все увеличивающейся разницы температур в этом регионе может усилиться частота и сила природных катаклизмов, сообщает РИА Новости.