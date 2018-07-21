Ученые прогнозируют мощные катаклизмы на востоке России
21 июля 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Антропогенное глобальное потепление может усилить частоту и силу природных катаклизмов на востоке России и в Монголии, заявили американские ученые после анализа нескольких теоретических моделей.
Ученые выявляли характерные модели сезонных колебаний температур в мире. Выяснилось, что самые огромные разницы температур между зимой и летом существуют на востоке России и в Монголии.
Ученые объясняют это парниковым эффектом в результате глобального потепления, вызванного антропогенным фактором (деятельностью людей).по прогнозам исследователей, из-за все увеличивающейся разницы температур в этом регионе может усилиться частота и сила природных катаклизмов, сообщает РИА Новости.
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