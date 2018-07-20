Неизвестный ранее вид динозавра открыли американские ученые

В Соединенных Штатах Америки палеонтологи обнаружили неизвестный ранее вид динозавров. Соответствующую информацию предоставили на днях сотрудники Музея естественной истории американского штата Юта.

Новый вид гигантских ящеров решили назвать Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), передает в пятницу, 20 июля, РИА "Новости". Уже известно, что эти динозавры входили в инфраотряд анкилозавров, обладавших панцирями и булавообразными хвостами.

Палеонтологи подчеркивают, что они смогли найти большую часть скелета доисторического жителя земли, а это крайне редкий случай.