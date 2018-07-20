В Египте завершилась операция по подъему таинственного черного саркофага

Операция по подъему из земли таинственного черного саркофага завершилась в Египте. Данная находка, сделанная в городе Александрия, ранее вызвала огромное количество слухов и предположений в СМИ.

Общий вес саркофага, согласно последним сообщениям, составляет не менее 25 тонн. Его удалось поднять на поверхность лишь благодаря военной спецтехнике, причем предварительно под гранитным сооружением пришлось сделать подкоп, передает РИА "Новости".

Известно, что внутри саркофага находятся три мумии, которые в скором времени будут доставлены для изучения в лабораторию. Специалисты определят точный возраст захоронения, а также постараются воссоздать внешний облик усопших людей. Ученые предполагают, что в захоронении находятся воины, вероятно, члены одной семьи.