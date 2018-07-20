Человекоподобные российские роботы готовятся к запуску в космос

Команду из двух роботов "Фёдор" могут отправить на МКС на беспилотном корабле «Союз» в августе 2019 года. Такой полет позволит испытать как человекоподобных роботов, так и новые модификации этого корабля.

Роботы-спасатели будут участвовать в стыковке корабля со станцией, а также давать комментарии о происходящем, например, сообщать величину перегрузок, какая температура на корабле, сообщает "Свободная пресса".

Работы над роботом начались в 2014 году в рамках проекта "Спасатель". Имя ему дал нынешний генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.