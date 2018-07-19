Ученые из МГУ создали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием

Специалисты химического факультета МГУ запатентовали новую методику определения следов применения фосфорсодержащих ядов. Разработка поможет в расследованиях применения химоружия.

«Наша методика более быстрая, чем газохроматографическая. В ней используется «экзотическая» неподвижная фаза – особый сорбент. Он не часто применяется в рутинной практике аналитических лабораторий. Однако он коммерчески доступен и позволяет получить прекрасные результаты», - рассказал один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук Михаил Статкус.

При разработке нового метода определения соединений, остающихся после применения фосфорсодержащих ядов, ученые МГУ консультировались с научным центром российского Министерства обороны. Методика создана для применения при расследовании инцидентов с использованием отравляющих веществ. Так же с ее помощью можно будет диагностировать состояние людей, пострадавших от отравлений химическим оружием, сообщает РИА Новости.