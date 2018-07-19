Тайна египетского черного саркофага раскрыта

Египетские ученые обнаружили сегодня в черном александрийском саркофаге три поврежденные водой мумии, сообщил глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита массой 25-30 тонн достали из-под земли при проведении строительных работ в Александрии. Там же, на глубине пяти метров, были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора, а также другие артефакты. Сегодня внезапно ученые начали операцию по вскрытию таинственного саркофага. После того, как его крышка была приоткрыта на 5 сантиметров, всех наблюдавших за процессом попросили удалиться по причине возможных ядовитых газов из запечатанного более двух тысяч лет назад саркофага.

Кто эти трое захороненных в необычном саркофаге, предстоит выяснить ученым. Пока только ясно, что найденные мумии не принадлежат какой-либо королевской семье: на саркофаге не нашли соответствующие надписи, передает РИА Новости.

Необычный из-за огромных размеров и цвета саркофаг породил различные слухи в Египте о "проклятии фараона", высказывались предположения, что он до сих пор не открыт по причине некоего "зла", заключенного в нем. Также выдвигалась версия, что в саркофаге останки Александра македонского, ведь до сих пор неизвестно, где его могила.