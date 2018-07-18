Ученые рассказали о пользе кофейного аромата
18 июля 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Технологического института Стивенс рассказали о пользе запаха кофе. Специалисты в последнее время провели целый ряд экспериментов с данным напитком и пришли к поразительным выводам.
В исследовании принимали участие около ста человек, которым предложили решить тест из десяти вопросов по алгебре. Как отмечает издание Journal of Environmental Psychology, добровольцев разделили на две группы. В комнате, где тест проходила первая группа, витал аромат кофе, а в другом помещении ничем не пахло.
Как уточняет MedicalXpress, средняя оценка впоследствии оказалась выше у людей из первой комнаты. Вероятно, сработал эффект плацебо, поскольку кофе ассоциируется у многих с бодростью и продуктивностью.
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