Ученые рассказали о пользе кофейного аромата

Ученые из Технологического института Стивенс рассказали о пользе запаха кофе. Специалисты в последнее время провели целый ряд экспериментов с данным напитком и пришли к поразительным выводам.

В исследовании принимали участие около ста человек, которым предложили решить тест из десяти вопросов по алгебре. Как отмечает издание Journal of Environmental Psychology, добровольцев разделили на две группы. В комнате, где тест проходила первая группа, витал аромат кофе, а в другом помещении ничем не пахло.

Как уточняет MedicalXpress, средняя оценка впоследствии оказалась выше у людей из первой комнаты. Вероятно, сработал эффект плацебо, поскольку кофе ассоциируется у многих с бодростью и продуктивностью.