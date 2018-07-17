Ученые объяснили,почему вода в Черном море ночью светится ярко синим светом

Синеватое свечение воды в Черном море, которое в ночное время суток могут наблюдать отдыхающие, является естественным природным явлением и свидетельствует о нормальном состоянии экологии, пишут "Аргументы недели-Крым"

Напомним, один из отдыхающих в крымском поселке Морское возле Судака стал свидетелем необычного явления, в результате которого морская вода светилась ярко синим светом.

«Когда заходил в воду, из-за движения рук и ног вода начала светиться вспышками. Очень красиво, когда плывешь в темноте, видны только звезды, млечный путь и этот свет в воде», – рассказал он «Аргументам недели – Крым» после того, как решил искупаться в море ночью.

«АН – Крым» обратились за комментарием к Сергею ИВАНОВУ – доктору биологических наук, профессору кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Крымского федерального университета имени Вернадского. По его словам, это обычное явление, которое усиливается с прогреванием морской воды.

«Когда вода нагревается до +25 градусов и выше, начинается свечение. Это бактерии, которые обитают в воде. У них есть такое свойство при волнении воды, при резком движении они светятся. Обычно это происходит в августе, но в этом году, видимо, вода нагрелась раньше. В общем-то, это говорит о нормальном состоянии Черного моря, живет фауна этих микроорганизмов и это хорошо, потому что они составляют экологическую цепочку и платформу для существования других живых существ в Черном море, в том числе и рыб», – пояснил профессор.

В свою очередь руководитель отдела планктона, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии Южных морей Александр БОЛТАЧЕВ рассказал «АН – Крым», что свечение воды вызвала водоросль ноктилюка.

«Это ноктилюка – одноклеточная светящаяся водоросль водоросль. Это явление очень-очень распространено в Черном море. Есть свечение и зимой, но оно очень маленькое. А самое массовое развитие в летний сезон. Это продолжается из года в год на протяжении всего существования моря», – отметил ученый.