Ученые считают, что Туринская плащаница не имеет отношения к Иисусу Христу

Ученые провели анализ следов крови на Туринской плащанице, которые, предположительно, были оставлены Иисусом Христом. Оказалось, что данная ткань не имеет никакого отношения к распятому мессии.

Уже очень долгое время христиане убеждены, что именно в Туринскую плащаницу было завернуто тело Христа после смерти. Однако, как сообщает издание Science Alert, специалисты из Ливерпульского университета им. Джона Мурса после целого ряда экспериментов пришли к иному выводу.

Эксперты изучили красные пятна и сообщили, что они вряд ли являются следами крови Иисуса, поскольку не совпадают с отпечатками на саване. Это наводит на мысли о том, что одна из главных христианских реликвий – фальшивка.