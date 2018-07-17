Ученые считают, что Туринская плащаница не имеет отношения к Иисусу Христу
17 июля 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели анализ следов крови на Туринской плащанице, которые, предположительно, были оставлены Иисусом Христом. Оказалось, что данная ткань не имеет никакого отношения к распятому мессии.
Уже очень долгое время христиане убеждены, что именно в Туринскую плащаницу было завернуто тело Христа после смерти. Однако, как сообщает издание Science Alert, специалисты из Ливерпульского университета им. Джона Мурса после целого ряда экспериментов пришли к иному выводу.
Эксперты изучили красные пятна и сообщили, что они вряд ли являются следами крови Иисуса, поскольку не совпадают с отпечатками на саване. Это наводит на мысли о том, что одна из главных христианских реликвий – фальшивка.
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