Ученые из Новосибирска создали уникальную технологию лечения рака

Ученые из Института цитологии и генетики в Новосибирске недавно создали новую технологию лечения онкологии. Согласно последней информации, метод, о котором идет речь, является весьма эффективным.

Данная технология, как утверждают специалисты, позволяет в несколько раз снизить дозы при химиотерапии. Разработка этого метода длилась несколько лет. В сообщении института подчеркивается, что способ получил название "Каранахан", что означает "убивающий причину".

Как уточняет РИА "Новости", злокачественные стволовые клетки способны захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Ученые поняли, что если вводить в клетку эти фрагменты через особый промежуток времени после химиотерапии, то они не позволяют клетке восстановиться, вследствие чего она умирает.

Впоследствии выяснилось, что первые три дозы препарата, введенного в опухоль, ликвидируют большое количество раковых клеток, а четвертая уничтожает то, что осталось.