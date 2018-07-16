Землетрясение помогло обнаружить древний храм ацтеков

В Мексике археологи, проводя исследования поврежденной землетрясением ацтекской пирамиды, неожиданно обнаружили в ней древний храм. До этого ученые даже не подозревали, что он может там быть.

Речь идет о пирамиде Теопанцолко, которая расположена в мексиканском штате Морелос.

Землетрясение в Мексике произошло в сентябре прошлого года. Погибли почти 370 людей. Сильные толчки привели к серьезным разрушениям в штате Морелос. Когда сотрудники Национального института антропологии и истории отправились к пирамиде, чтобы с помощью радара оценить ущерб, нанесенный ей землетрясением, они обнаружили потайной храм, находящийся на глубине двух метров от поверхности.

Эксперты предполагают, что культовое сооружение посвящено ацтекскому богу дождя Тлалоку. Храм, по их мнению, был построен между 1150 и 1200 годами. Это важная находка, представляющая собой очень раннюю стадию ацтекского периода.