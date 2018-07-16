На территории древнейшего акрополя Египта Саккары на днях ученые обнаружили "фабрику мумий" фараонов. В частности, специалистам удалось найти не менее тридцати "клиентов" данной организации.

В Министерстве по делам древностей Египта уточнили, что все аналогичные артефакты, которые были обнаружены в начале XX века, были украдены очень давно расхитителями гробниц.

Профессор университета Тюбингена Рамадан Хуссейн отметил, что представители последней династии независимых фараонов, найденные на "фабрике мумий", пытались вернуть Египту величие путем возрождения религиозных и культурных традиций. В частности, они любили строить богатые храмы и роскошные гробницы, передает РИА "Новости".