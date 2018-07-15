Ученые рассказали, почему пасмурная погода опасна для здоровья
15 июля 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые рассказали, почему пасмурная погода может быть опасной для человеческого здоровья. Согласно последней информации, все дело в недостатке дневного света, что всерьез влияет на психику людей.
Специалисты из Университета Бингемтона отмечают, что при длительной пасмурной погоде у многих возникает обсессивно-компульсивное расстройство, передает Eurekalert.
Более того, плохая погода с малым количеством солнечного света способна сбивать суточный цикл людей, а также их циркадные ритмы. Это приводит к нарушениям режима сна, что влечет за собой хроническую усталость, слабость и раздражительность.
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