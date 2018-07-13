Медики доказали пользу апельсинов для здоровья глаз

Ученые из университета Сиднея (Австралия) заявили, что употребление хотя бы одного апельсина в день способно существенно снизить шансы на дегенерацию сетчатки глаз и развитие других проблем со зрением.

«Даже если вы будете есть апельсины или другие цитрусы всего один раз в неделю, то и в этом случае здоровье глаз сильно улучшится. Флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации», - утверждает австралийская исследовательница Бамини Гопинат.

Несколько лет назад австралийские ученые отметили благотворное влияние содержащихся в цитрусах антиоксидантов на здоровье клеток сетчатки глаз лабораторных крыс.

Это натолкнуло исследователей на мысль провести наблюдение над людьми разного возраста. В исследовании приняли участие несколько тысяч добровольцев. Кроме цитрусов в рационе, ученые учитывали и другие источники флавоноидов (яблоки, чай, вино).

Собранные учеными данные показали, что употребление хотя бы одного апельсина в день снижает риск дегенерации сетчатки глаза на 60%. Ученые отметили также, что другие источники флавоноидов справляются с этой задачей в два раза хуже (25-30%), сообщает РИА Новости.