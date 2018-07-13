В пятницу 13-го произойдет уникальное солнечное затмение суперлуной

В пятницу, 13 июля, произойдет уникальное солнечное затмение суперлуной. Согласно последним данным, Луна приблизится к Голубой планете на расстояние 357 тысяч 430 км и закроет собой треть Солнца.

Известно, что затмение начнется в 4:48 по московскому времени, а завершится около 7:14 между Антарктидой и Новой Зеландией.

Как сообщает kp.ru, ссылаясь на слова замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Ильи Орлова, россияне наблюдать данное явление не смогут. Предполагается, что затмение увидят жители южного полушария. Особенно четко оно будет видно в окрестностях австралийского Мельбурна и на острове Тасмания.