Таинственный черный саркофаг поднимут на поверхность в Египте

В Египте на поверхность поднимут уникальный черный саркофаг, который некоторое время назад был обнаружен под одним из домов в районе города Александрия. Гробница является очень большой и необычной.

Ученые-археологи, а также сотрудники Министерства по делам памятников древности Египта в настоящий момент пытаются создать план подъема саркофага из черного гранита, возраст которого достигает примерно двух тысяч лет, передает РИА "Новости". С момента погребения он ни разу не открывался, поэтому его покрывает толстый слой особого раствора.

Сначала специалисты собираются создать площадку вокруг гробницы, а затем при помощи лебедки предмет вытащат на поверхность. Некоторые ученые полагают, что саркофаг открывать не следует, поскольку в нем таятся "темные силы".