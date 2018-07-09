На Таманском полуострове обнаружены древнегреческие музыкальные инструменты

Ученые Института археологии РАН в рамках раскопок на Таманском полуострове сделали поразительные находки. Специалистам в процессе работы удалось найти остатки древнегреческих музыкальных инструментов.

Речь идет об арфе и лире, причем до настоящего момента ученым была известна лишь одна арфа из некрополя Пирея, расположенного в Афинах, а также колки от арфы, обнаруженные в Южной Италии, передает ТАСС.

Подчеркивается, что музыкальные инструменты, найденные на Тамани, считаются одними из наиболее ранних и хорошо сохранившихся до наших времен. Предполагается, что на месте раскопок со второй четверти VI века до нашей эры и до IV века находился греческий полис.