На Таманском полуострове обнаружены древнегреческие музыкальные инструменты
9 июля 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Института археологии РАН в рамках раскопок на Таманском полуострове сделали поразительные находки. Специалистам в процессе работы удалось найти остатки древнегреческих музыкальных инструментов.
Речь идет об арфе и лире, причем до настоящего момента ученым была известна лишь одна арфа из некрополя Пирея, расположенного в Афинах, а также колки от арфы, обнаруженные в Южной Италии, передает ТАСС.
Подчеркивается, что музыкальные инструменты, найденные на Тамани, считаются одними из наиболее ранних и хорошо сохранившихся до наших времен. Предполагается, что на месте раскопок со второй четверти VI века до нашей эры и до IV века находился греческий полис.
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