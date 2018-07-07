//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ева Лонгория опубликовала нежное фото с новорожденным сыном
- Анфиса Чехова топлес порассуждала о наготе
- Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола
- Дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Ученые объяснили, почему за рулем нас клонит в сон
7 июля 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийские исследователи обнаружили неожиданную причину сонливости водителей за рулем: по их мнению, это происходит из-за естественных низкочастотных вибраций. Пора кардинально менять водительское кресло.
В эксперименте участвовали 15 добровольцев. Они должны были "преодолеть путь" в 400 километров без остановок на специальных автокреслах с вибрацией. Половина водителей должна была хорошо выспаться перед "поездкой". Другая часть не спала минимум 10 часов до эксперимента, сообщает Science Daily. В итоге выяснилось, что обе группы почти одновременно начали засыпать.
Ученые дали совет конструкторам автомобильных кресел учитывать факт того, что вибрация очень сильно влияет на состояние водителей на дорогах. В Австралии около 20% ДТП с жертвами спровоцированы именно водительской усталостью.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Спорт
//Спорт
//Новости партнеров
//Наука
//Спорт
Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1
//Спорт
//Новости СМИ2
//Спорт
//Спорт
«Фанаты в кокошниках» приехали в Сочи на матч Россия-Хорватия
Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола
//Новости Redtram
//Культура
Роджер Уотерс из Pink Floyd раскритиковал Трампа на концерте в Лондоне
//Криминал
Таджичка воткнула в сына-младенца десять иголок ради возвращения мужа
//В мире
Дутерте пообещал подать в отставку, если ему докажут, что Бог есть
//Спорт
//Общество
//Футбол
Ибрагимович и Бекхэм поспорили на исход матча Швеция - Англия
//Авто
Стритрейсершу Мару Багдасарян снова задержали за вождение без прав
//В мире
Военный эксперт объяснил, почему США поставили Киеву старые Javelin
//В мире
Император Японии изменил планы, чтобы не отвлекать полицию во время бедствия
//В мире
//Футбол
//Здоровье
//Общество
Синоптики предупреждают о ливнях и грозах в Москве вечером 7 июля