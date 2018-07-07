Ученые объяснили, почему за рулем нас клонит в сон

Австралийские исследователи обнаружили неожиданную причину сонливости водителей за рулем: по их мнению, это происходит из-за естественных низкочастотных вибраций. Пора кардинально менять водительское кресло.

В эксперименте участвовали 15 добровольцев. Они должны были "преодолеть путь" в 400 километров без остановок на специальных автокреслах с вибрацией. Половина водителей должна была хорошо выспаться перед "поездкой". Другая часть не спала минимум 10 часов до эксперимента, сообщает Science Daily. В итоге выяснилось, что обе группы почти одновременно начали засыпать.

Ученые дали совет конструкторам автомобильных кресел учитывать факт того, что вибрация очень сильно влияет на состояние водителей на дорогах. В Австралии около 20% ДТП с жертвами спровоцированы именно водительской усталостью.