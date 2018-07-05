В России создали программу распознавания фейковых изображений

В Самарском университете разработали программное обеспечение, позволяющее в считанные секунды точно установить достоверность любого изображения, будь то снимок со спутника или глянцевое фото.

Для установления достоверности проверяемого изображения программа запускает алгоритмы, выясняющие, есть ли на нем искажения, то есть – вносились ли изменения в первоначальный документ. Разработанная самарскими специалистами программа умеет не только определять наличие и количество фотофильтров, примененных, к примеру, для глянцевых журнальных снимков, но и распознавать подделки электронных копий документов.

«Эта программа может быть полезной банкам, страховым компаниям. Ее использование сделает невозможными случаи, когда человек для получения кредита предоставляет скан справки о доходах с лишним нулем, и затем исчезает с полученной суммой», - привел пример эффективного использования нового программного обеспечения руководитель проекта, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Андрей Кузнецов.

«Программа способна разоблачать ложные снимки и документы, а в конечном счете – фейковые события», - приводит заявление ученого РИА Новости.