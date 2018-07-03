Российские ученые: мошенника выдаст взгляд
3 июля 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Московского физико-технического института разработали уникальную биометрическую технологию, которая может производить аутентификацию пользователей мобильных устройств.
Технология сможет распознавать владельцев гаджетов по взгляду и вычислять возможных мошенников. Эксперты считают, что программа необходима банкирам для идентификации клиентов, которые находятся вне офиса. Отличить мошенника просто: достаточно, чтобы он некоторое время следил за точкой на экране. Взгляд выдаст мошенника, сообщает "Свободная пресса".
Метод определит также, взаимодействует ли с гаджетом человек или это вредоносный код.
Правда, есть опасения, что не все российские чиновники будут рады этому изобретению и могут пытаться блокировать внедрение этого изобретения.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес