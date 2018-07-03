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Российские ученые: мошенника выдаст взгляд

3 июля 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Российские ученые: мошенника выдаст взгляд
pixabay.com

Сотрудники Московского физико-технического института разработали уникальную биометрическую технологию, которая может производить аутентификацию пользователей мобильных устройств.

Технология сможет распознавать владельцев гаджетов по взгляду и вычислять возможных мошенников. Эксперты считают, что программа необходима банкирам для идентификации клиентов, которые находятся вне офиса. Отличить мошенника просто: достаточно, чтобы он некоторое время следил за точкой на экране. Взгляд выдаст мошенника, сообщает "Свободная пресса".
Метод определит также, взаимодействует ли с гаджетом человек или это вредоносный код.

Правда, есть опасения, что не все российские чиновники будут рады этому изобретению и могут пытаться блокировать внедрение этого изобретения. 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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