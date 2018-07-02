Китайские ученые из Сианьского института оптики и точной механики заявили о создании лазерного ружья. Оружие призвано обезвреживать противника, не причинив ему чрезмерного ущерба.

Генерируемое лазерным ружьем ZKZM-500 излучение сильно обжигает кожу и воспламеняет одежду. Дальность действия оружия - до 800 метров, сообщает South China Morning Post. Разработчики утверждают, что ZKZM-500 питается от литиево-ионных батарей и способен на тысячи двухсекундных выстрелов, производимых за полчаса. Лазер может прожигать топливные баки машин.

Предполагается, что первая партия лазерных ружей будет предназначена для китайских спецподразделений по противодействию терроризму.