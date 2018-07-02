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Китай заявил о создании "испепеляющего" лазерного оружия
2 июля 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские ученые из Сианьского института оптики и точной механики заявили о создании лазерного ружья. Оружие призвано обезвреживать противника, не причинив ему чрезмерного ущерба.
Генерируемое лазерным ружьем ZKZM-500 излучение сильно обжигает кожу и воспламеняет одежду. Дальность действия оружия - до 800 метров, сообщает South China Morning Post. Разработчики утверждают, что ZKZM-500 питается от литиево-ионных батарей и способен на тысячи двухсекундных выстрелов, производимых за полчаса. Лазер может прожигать топливные баки машин.
Предполагается, что первая партия лазерных ружей будет предназначена для китайских спецподразделений по противодействию терроризму.
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