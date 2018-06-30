Составлен список продуктов, провоцирующих рак и защищающих от него

Британский журнал Which?, специализирующийся на проверке качества товаров и услуг, опубликовал список наиболее опасных продуктов, способных спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

В список попало переработанное мясо, пестициды, искусственные пищевые добавки. Например, бекон, колбаса, салями – это переработанное красное мясо, содержащее много канцерогенов. Употребление даже 50 граммов этих продуктов в день повышает риск развития рака желудка и кишечника, сообщается в журнале со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Попадание в организм вместе с пищей искусственных пищевых добавок и пестицидов также негативно сказывается на здоровье человека. Кроме того, в журнале отмечается и губительное влияние курения: оно провоцирует развитие как минимум 15 разновидностей раковых опухолей. Вносит свою лепту и алкоголь, являющийся виновником онкологии в 3% случаев.

Ученые призывают отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. В первую очередь это овощи: помидоры, брокколи, шпинат. Также рекомендуется не забывать о пользе черники и зеленого чая, сообщают «Вести».