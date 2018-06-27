Ученые прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике

Ученые из норвежского Института морских исследований обнаружили в северной части Баренцева моря резкие климатические изменения, которые губительно скажутся на местных природных экосистемах.

Ученые пояснили, что климат Баренцева моря формируется из арктической и атлантической зон, и арктическая с каждым годом отступает к северу. Это означает, что в перспективе Баренцево море может стать частью атлантической климатической системы, характеризующейся более мягкими условиями.

Специалисты считают, что это губительно скажется на местных экосистемах, где обитают зависимые от ледового покрова животные. Под угрозой также окажется коммерческий лов рыбы. Ученые видят причину грядущего катаклизма в нарушении стратификации водных слоев из-за истощения арктической талой пресной воды, и считают начавшийся процесс необратимым, сообщает Lenta.ru.