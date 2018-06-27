Еда приносит больше удовольствия, если употреблять ее необычным способом

Научные сотрудники из Чикагского университета выдвинули гипотезу о том, что если употреблять привычные продукты и напитки необычным способом, они принесут гораздо больше удовольствия.

Было проведено простое исследование, в ходе которого 68 добровольцев разделили на две группы и попросили съесть порцию попкорна. Одна группа ела привычным способом, руками, вторая - палочками для еды. Выяснилось, что те, кто поедал попкорн руками, получили гораздо меньше наслаждения от приёма пищи, чем испытуемые, использовавшие для этого палочки. Объясняют ученые это тем, что используя палочки, люди больше концентрируются на приеме пищи и уделяют еде гораздо больше внимания, чем при стандартном поедании попкорна.

Такие же эксперименты были проведены с употреблением обычной воды и просмотром видео. Участники пили обычным способом, через трубочку, «по-кошачьи», а видео смотрели вверх ногами и через «очки» из пальцев. Здесь также предпочтение отдали нетрадиционным способам.