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Видео, как проходит стрижка космонавтов на МКС
25 июня 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
"Роскосмос" опубликовал видео о том, как происходит процесс стрижки во время полета на МКС. Космонавт Антон Шкаплеров - "парикмахер", его напарник Александр Мисуркин - "клиент".
Машинка для стрижки космонавтов совмещена со шлангом пылесоса. Это надо для того, чтобы остриженные волосы в невесомости не разлетелись во все стороны. Формат съемки 360 ̊.
Американец Джо Акаба, находящийся в тот момент на станции, в шутку попросил, чтобы и ему сделали прическу за три доллара.
Сейчас герои видео уже находятся на Земле. Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля, а Шкаплеров завершил свою миссию 3 июня.
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