Видео, как проходит стрижка космонавтов на МКС

"Роскосмос" опубликовал видео о том, как происходит процесс стрижки во время полета на МКС. Космонавт Антон Шкаплеров - "парикмахер", его напарник Александр Мисуркин - "клиент".

Машинка для стрижки космонавтов совмещена со шлангом пылесоса. Это надо для того, чтобы остриженные волосы в невесомости не разлетелись во все стороны. Формат съемки 360 ̊.

Американец Джо Акаба, находящийся в тот момент на станции, в шутку попросил, чтобы и ему сделали прическу за три доллара.

Сейчас герои видео уже находятся на Земле. Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля, а Шкаплеров завершил свою миссию 3 июня.