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Ученые рассказали об опасностях, таящихся в общественных туалетах
25 июня 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые заявили, что в общественных туалетах таится серьезная опасность для здоровья и жизни людей. Специалисты утверждают, что вред могут нанести не только поверхности, до которых дотрагиваются люди.
Подчеркивается, что не менее опасны места и предметы, на которые попадают брызги при смывании воды. Как сообщает научное издание Conversation, невероятное количество бактерий находится также в кранах, мыльницах, раковинах и в устройстве для бумажных полотенец.
Очень грязными являются также дверные ручки, вследствие чего открывать и закрывать краны и трогать замки рекомендуется только через несколько слоев полотенец.
Микробы находятся на стенах и полу туалетов, поэтому следует стараться проводить в этих помещениях как можно меньше времени.
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