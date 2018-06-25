Ученые рассказали об опасностях, таящихся в общественных туалетах

Ученые заявили, что в общественных туалетах таится серьезная опасность для здоровья и жизни людей. Специалисты утверждают, что вред могут нанести не только поверхности, до которых дотрагиваются люди.

Подчеркивается, что не менее опасны места и предметы, на которые попадают брызги при смывании воды. Как сообщает научное издание Conversation, невероятное количество бактерий находится также в кранах, мыльницах, раковинах и в устройстве для бумажных полотенец.

Очень грязными являются также дверные ручки, вследствие чего открывать и закрывать краны и трогать замки рекомендуется только через несколько слоев полотенец.

Микробы находятся на стенах и полу туалетов, поэтому следует стараться проводить в этих помещениях как можно меньше времени.