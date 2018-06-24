Карта NASA поможет найти сокровища затонувших кораблей

В 1963 году астронавтом из NASA Гордоном Купером была составлена карта на борту космического шаттла Mercury. Она покажет места возможных сокровищ с затонувших в Карибском море кораблей. В Крыму на затонувшем корабле дайверы обнаружили картины. Айвазовский?

Перед смертью Гордон Купер завещал карту исследователю истории кораблекрушений Даррелу Миклосу.

На этой карте в районе Багамских островов отмечены по меньшей мере 11 мест, где, возможно, лежат несколько сотен лет назад погибшие суда, груженые серебром и изделиями из золота, рассказал Fox News. Для их поисков используют маломерные подлодки, оснащенные металлодетекторами.