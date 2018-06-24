Карта NASA поможет найти сокровища затонувших кораблей
24 июня 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
В 1963 году астронавтом из NASA Гордоном Купером была составлена карта на борту космического шаттла Mercury. Она покажет места возможных сокровищ с затонувших в Карибском море кораблей.
Перед смертью Гордон Купер завещал карту исследователю истории кораблекрушений Даррелу Миклосу.
На этой карте в районе Багамских островов отмечены по меньшей мере 11 мест, где, возможно, лежат несколько сотен лет назад погибшие суда, груженые серебром и изделиями из золота, рассказал Fox News. Для их поисков используют маломерные подлодки, оснащенные металлодетекторами.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес