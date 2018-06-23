Окаменелости черепахи юрского периода найдены в Китае
23 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Китая фермер обнаружил камень, который напомнил ему панцирь черепахи. Впоследствии выяснилось, что житель муниципалитета Чунцин действительно нашел окаменелости древнего существа.
Специалисты изучили находку мужчины по имени Лю Чанъюй и подтвердили, что ей не менее 150 миллионов лет, сообщает сегодня агентство Синьхуа.
Впоследствии дочь фермера опубликовала снимок в социальной сети, чтобы люди из других стран также могли увидеть поразительный объект из юрского периода. Через некоторое время окаменелости выставят на всеобщее обозрение в местном геологическом музее.
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