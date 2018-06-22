Медики рассказали, какие женщины реже страдают от рака груди

Американские ученые заявили, что девушки и женщины средних лет, имеющие избыточный вес, становятся жертвами рака груди примерно в два раза реже, чем их стройные сверстницы.

«Мы не говорим, что всем женщинам нужно срочно набирать вес. В среднем, тучные дамы реже страдают от рака груди до наступления менопаузы. Однако нужно понимать, что у ожирения есть масса других, гораздо менее приятных, последствий. Вдобавок, после наступления менопаузы лишний вес не понижает, а повышает вероятность развития рака», - рассказала Хейзел Николс из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).

Команда Хейзел Николс проанализировала результаты наблюдений за здоровьем примерно 760 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые сопоставили их индекс массы тела и частоту развития рака. Выяснилось, что в среднем у полных девушек гораздо реже диагностировались злокачественные опухоли молочных желез. Однако, чем ближе к менопаузе, тем эта зависимость становилась менее выраженной.

Исследователи предполагают, что жировая ткань подавляет синтез эстрогена в яичниках. Его сниженная концентрация в женском организме уменьшает вероятность развития рака до наступления менопаузы, передает РИА Новости.