//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дмитрий Шепелев показал подросшего сына
- В сети обсуждают фото Любови Толкалиной на Солнцестояние
- Звезда сериала "Папины дочки" кардинально изменила внешность
- Лариса Гузеева раскрыла секрет своего счастья
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Медики рассказали, какие женщины реже страдают от рака груди
22 июня 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые заявили, что девушки и женщины средних лет, имеющие избыточный вес, становятся жертвами рака груди примерно в два раза реже, чем их стройные сверстницы.
«Мы не говорим, что всем женщинам нужно срочно набирать вес. В среднем, тучные дамы реже страдают от рака груди до наступления менопаузы. Однако нужно понимать, что у ожирения есть масса других, гораздо менее приятных, последствий. Вдобавок, после наступления менопаузы лишний вес не понижает, а повышает вероятность развития рака», - рассказала Хейзел Николс из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).
Команда Хейзел Николс проанализировала результаты наблюдений за здоровьем примерно 760 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые сопоставили их индекс массы тела и частоту развития рака. Выяснилось, что в среднем у полных девушек гораздо реже диагностировались злокачественные опухоли молочных желез. Однако, чем ближе к менопаузе, тем эта зависимость становилась менее выраженной.
Исследователи предполагают, что жировая ткань подавляет синтез эстрогена в яичниках. Его сниженная концентрация в женском организме уменьшает вероятность развития рака до наступления менопаузы, передает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Порошенко ввел новые антироссийские санкции в отношении физлиц и компаний
//Новости Гнездо.ру
//Общество
ВЦИОМ сообщил о снижении рейтинга правительства из-за роста цен на бензин
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы
//В мире
Группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону Дамаска
//Новости партнеров
//В мире
В Сербии прошел концерт-реквием в память о подвиге народа в ВОВ
//Политика
Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья
//Общество
Почему Анна Кузнецова и органы опеки боятся увидеть ребёнка?
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
Крымские правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты
//Спорт
//Новости Redtram
//live
//Наука
//Наука
Астрономы обозначили вероятный срок уничтожения океана на Земле
//Общество
//Наука
В древней императорской гробнице нашли останки неизвестного науке животного
//Общество
//В мире
В Японии извергается вулкан, в котором находилось логово кинозлодея
//Общество
//Общество
В День памяти и скорби Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
//Здоровье
//Политика
Глава Республики Корея прибыл в Кремль для встречи с Путиным
//Общество
Агентство финансово-экономических новостей Bloomberg признало Крым российским
//Общество