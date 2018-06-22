Ученые заявили о смертельной опасности соли

Международная группа ученых завершила многолетнее исследование влияния употребления соли на повышение риска смерти. Полученные специалистами результаты опровергают предыдущие исследования.

В исследовательскую группу вошли сотрудники канадского университета Калгари, Лондонского университета королевы Марии и других научных учреждений.

В научном эксперименте приняли участие 2974 пациента с повышенным давлением. Исследование заняло 24 года: в его начале участникам было по 30 лет, а к окончанию – по 54 года. За время наблюдений 272 пациента скончалось.

Исследователи анализировали уровень хлорида натрия в образцах мочи пациентов. Выяснилось, что между употреблением соли и повышенным риском смерти существует линейная зависимость. Полученные результаты опровергают предыдущие исследования, утверждавшие, что малые дозы соли якобы тоже повышают риск смерти.

«Точно измеренное количество натрия показало линейную связь со смертностью», - цитирует вывод ученых РИА Новости.