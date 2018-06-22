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Названа генетическая причина алкогольной зависимости
22 июня 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Международная группа ученых пришла к выводу, что склонность к употреблению алкоголя кроется в миндалевидном теле головного мозга. Во всем оказался виноват ген GAT-3, вызывающий изменения в мозге.
В ходе эксперимента биологи обучили крыс нажимать на рычаг, чтобы получить подслащенную воду или раствор спирта. Большинство крыс предпочитало сладкую воду, а вот примерно 15% подопытных грызунов оказались алкоголиками. Они каждый раз выбирали алкоголь, несмотря даже на сопутствующий нажатию на нужный рычаг слабый удар током. Ученые отметили, что процент крыс-алкоголиков примерно соответствует проценту людей с алкогольной зависимостью.
Измерение активности генов в разных областях мозга крыс показало, что самые большие различия в экспрессии ДНК имеют место в миндалевидном теле. Здесь работает ген GAT-3, снижающий концентрацию тормозного нейромедиатора, отвечающего за стабильность центральной нервной системы. Отмечено, что у крыс с алкогольной зависимостью он был наименее активным.
Затем ученые обследовали две группы людей, чтобы выявить специфическую активность этого гена. Выяснилось, что у страдающих от алкогольной зависимости уровень GAT-3 в миндалевидном теле мозга ниже, чем в контрольной группе, сообщает Lenta.ru.
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