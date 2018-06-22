Названа генетическая причина алкогольной зависимости

Международная группа ученых пришла к выводу, что склонность к употреблению алкоголя кроется в миндалевидном теле головного мозга. Во всем оказался виноват ген GAT-3, вызывающий изменения в мозге.

В ходе эксперимента биологи обучили крыс нажимать на рычаг, чтобы получить подслащенную воду или раствор спирта. Большинство крыс предпочитало сладкую воду, а вот примерно 15% подопытных грызунов оказались алкоголиками. Они каждый раз выбирали алкоголь, несмотря даже на сопутствующий нажатию на нужный рычаг слабый удар током. Ученые отметили, что процент крыс-алкоголиков примерно соответствует проценту людей с алкогольной зависимостью.

Измерение активности генов в разных областях мозга крыс показало, что самые большие различия в экспрессии ДНК имеют место в миндалевидном теле. Здесь работает ген GAT-3, снижающий концентрацию тормозного нейромедиатора, отвечающего за стабильность центральной нервной системы. Отмечено, что у крыс с алкогольной зависимостью он был наименее активным.

Затем ученые обследовали две группы людей, чтобы выявить специфическую активность этого гена. Выяснилось, что у страдающих от алкогольной зависимости уровень GAT-3 в миндалевидном теле мозга ниже, чем в контрольной группе, сообщает Lenta.ru.