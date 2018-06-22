Астрономы обозначили вероятный срок уничтожения океана на Земле

Астрономы рассказали о выявленной ими угрозе жизни на Земле. Речь идет о прогнозируемом взрыве звезды Бетельгейзе, которая расположена в созвездии Ориона.

В настоящее время данное небесное тело находится в конце своего жизненного цикла, в будущем звезда превратится в сверхновую. Ее взрыв будет иметь катастрофические последствия для многих планет, ученые не исключают, что среди этих объектов окажется Земля. Последняя рискует остаться без океана, который в результате случившегося испарится.

Исследователи полагают, что Бетельгейзе может сдетонировать в любой момент. При этом в научных кругах не исключают, что это произойдет через миллион лет, пишет сайт actualnews.org.

Ранее СМИ процитировали астрономов из Соединенных Штатов, которые нашли объяснение тому факту, что люди до сих пор не повстречались с инопланетянами.