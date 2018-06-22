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В древней императорской гробнице нашли останки неизвестного науке животного
22 июня 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В 2004 году в древней столице Китая Сиане археологи нашли гробницу знатной дамы, датированную 300-200 годами до нашей эры. Вероятно, это была леди Сиа, бабушка императора Цинь Шихуанди, основателя династии Цинь.
Специалисты обнаружили не только человеческие останки, но и кости разных животных, в том числе медведя, леопарда, рыси и коней. Особое внимание ученых привлек череп, идентифицировать принадлежность которого удалось только спустя годы. Как выяснилось, в усыпальнице был захоронен представитель ранее неизвестного науке семейства гиббоновых. Новый вид получил название Junzi imperialis. Точную дату исчезновения этого вида научные сотрудники пока назвать не могут, но предполагают, что в вымирании животных виноват человек.
Статья об этом опубликована в Science.
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