Ученые обнаружили способ существенно замедлить старение

Ученые из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили новый способ существенно замедлить процесс старения. Оказалось, что для этого следует всего лишь "отключить" белок TXNIP.

Выяснилось, что именно данный белок отвечает за продолжительность жизни людей и животных, поскольку его избыток заставляет организм стареть очень быстро. Кроме того, как уточняет портал EurekAlert!, он приводит к нарушению баланса активных форм кислорода в теле и снижает иммунитет.

Исследователи узнали, что клетки пожилых людей и животных вырабатывают очень много TXNIP. Теперь задачей специалистов является снижение количества данного белка.