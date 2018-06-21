NASA опубликовало фотографии голубых дюн, найденных на Марсе

Автоматическая многофункциональная межпланетная станция NASA, которая предназначена для исследования Марса, обнаружила голубые дюны на поверхности Красной планеты в районе кратера Лиот. Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне пылевой бури

Дюны можно часто встретить на поверхности кратеров, но они имеют серый цвет. Ярко-голубой оттенок обусловлен более сложной структурой и особым химическим составом дюн.