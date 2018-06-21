Ветер на Венере раскручивает планету

Венера – далекая и удивительная планета, при этом крайне малоизученная. Недавно ученые из США сделали новое открытие. Как оказалось, ветра планеты дуют с такой невероятной силой, что вращают ее еще быстрее нормы.

Венера имеет плотную атмосферу, состоящую более чем из 96% углекислого газа. Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли. Также Венера является самой горячей планетой в нашей Солнечной системе: средняя температура ее поверхности — 462 °С, сообщает сайт Ридус.

Так как на планете крайне сложные погодные условия, то получить эти данные было очень сложно. Почти все зонды погибали, не достигая планеты.

Данные о возможном сильном ветре ученые получили в 2015 году, когда один из аппаратов засек огромную дуговую волну, протянувшуюся практически по всей поверхности планеты. Но что могло так сильно повлиять на атмосферу, долгое время понять не удавалось.

Однако с помощью компьютерной симуляции определили, что волна могла быть спровоцирована сильным ветром, который пронизывает венерианские горы.

Отметим, что плотная атмосфера и сильные ветра могут влиять на вращение Венеры, ускоряя ее движение на две минуты в день. Один день на Венере — это 243 дня на Земле, а ветры проходят по планете каждые четыре местных дня.