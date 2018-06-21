Ученый высказался об объекте в небе, который накануне поразил россиян

Накануне вечером сразу в четырех областных центрах России жители заметили в небе странный объект, который светился. Многие россияне зафиксировали данное явление на видео и опубликовали ролики в сети.

Доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова предполагает, что это мог быть метеор, однако, более вероятной является теория о космическом мусоре. Дело в том, что объект сгорел в атмосфере еще до соприкосновения с Землей, передает РИА "Новости".

Вечером в среду жители Орловской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей начали бить тревогу, поскольку не могли понять, что именно они видели в небе.