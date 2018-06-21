Медики назвали заболевание, сигнализирующее о возможности развития рака
21 июня 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Американские медики провели ряд исследований и выяснили, какое заболевание может говорить о развитии рака. Исследователи анализировали информацию о состоянии 49 тысяч пациентов с 1993 по 2013 год.
Оказалось, что у людей, которые страдают от диабета второго типа, риск развития рака поджелудочной железы увеличивается в 2,3 раза. В издании Национального института онкологии США отмечается, что в группе риска также находились пациенты с данным заболеванием на ранних стадиях.
Что касается долгосрочного диабета, то он зачастую становился показателем возникновения злокачественной опухоли в организме человека.
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