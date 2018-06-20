Широкая улыбка делает человека более запоминающимся

Людям легче запомнить фотографии незнакомцев, когда те на кадре улыбаются или показывают другие сильные эмоции. Об этом заявили специалисты из Йоркского университета в Великобритании.

Ученые проводили эксперимент с помощью 74 студентов и опубликовали результаты в British Journal of Psychology.

Исследователи считают, что надо изменить стандарты фото для официальных документов. Улыбающихся людей будет проще запомнить, этот метод также поможет уменьшить количество подделываемых паспортов.

Ранее стало известно, что выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит.