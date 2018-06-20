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В Подмосковье нашли ящерицу из Красной книги
20 июня 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Экологи Московской области обнаружили в Щелковском районе редкую ящерицу веретеницу ломкую, занесенную в Красную книгу. Отмечается, что ее численность постоянно сокращается.
Веретеницу относят к виду, сокращающемуся в численности, поскольку для нее становится все меньше подходящих мест обитания. Кроме того, ящерицу уничтожают люди, поскольку внешне она напоминает змею, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова экологов.
Отмечается, что веретеница совершенно безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, живущими в лесной подстилке, имеет маленькие слабые челюсти, которыми не способна укусить человека. Из-за скрытного образа жизни и преимущественно ночной активности встречи с веретеницей достаточно редки; по всей Московской области зафиксировано всего несколько ее местообитаний
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