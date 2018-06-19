Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне пылевой бури

В отличие от аппарата Opportunity, оснащенного солнечными панелями, марсоход Curiosity может работать при любом освещении, так как энергию он получает от радиоизотопного термоэлектрического генератора.

NASA опубликовала в Интернете снимки, которые сделал Curiosity на фоне пылевой бури. Его способность вести съемку в режиме 360 градусов помогла ученым получить уникальные фото, возможно, на их основе специалисты смогут понять, когда буря на Красной планете закончится.

На Марсе произошла сильнейшая песчаная буря, которая повлияла на работу марсохода Opportunity. Об этом сообщило NASA. Отмечается, что эта буря была "сильнейшей из всех, что мы когда-либо видели на Красной планете".