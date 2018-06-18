Ученые рассказали, как длительность сна влияет на метаболизм

В результате многолетнего исследования ученые медицинского колледжа Сеульского национального университета пришли к выводу, что недостаток сна так же вреден для людей, как и его избыток.

Исследование заняло десять лет – с 2004 по 2013 год. В нем приняли участие более 133 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые собирали данные, касающиеся образа жизни, рационе питания, физических нагрузках, принимаемых лекарств и семейного анамнеза.

Исследование выявило, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина среди добровольцев страдают метаболическим синдромом. Он характерен такими симптомами, как гипертония, избыточный вес или ожирение, сердечно-сосудистые симптомы. Обратив на это внимание, ученые выявили закономерность.

Оказалось, что больше всех подвержены метаболическому синдрому мужчины, которые спят менее шести часов в сутки. У женщин, напротив, метаболический сидром чаще всего проявлялся среди любительниц поспать подольше – более десяти часов в сутки. Ученые пришли к выводу, что недостаток сна у мужчин и избыток сна у женщин одинаково вредно сказываются на состоянии здоровья, сообщают «Известия».