Из-за мозга человек ест больше жирной пищи

Благодаря исследованиям американских ученых стало известно, что вредная и высококалорийная пища приводит в действие определенную систему вознаграждения мозга, благодаря чему активируется больше нейронов.

Участникам эксперимента были предложены изображения различных закусок. Опрашиваемых просили назвать сумму, в которую они оценивают то или иное блюдо. Выяснилось, что за снеки, богатые жирами и углеводами, люди готовы платить больше, чем за еду с нормальным содержанием этих веществ. Ученые предположили, что это связано с относительно недавним появлением фастфуда в культуре питания. Мозг человека не способен нейтрально реагировать на высококалорийную пищу из-за возбудимости нейронов, сообщает сайт Ридус выводы ученых.

При этом эксперименты не закончатся и в ближайшее время ученые намерены выяснить, каким образом система вознаграждения влияет на набор избыточного веса вследствие переедания.

Отметим, что система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, отвечающих за научение человека определенным типам поведения при помощи положительных реакций на раздражители. Например, наградой может быть приятное вкусовое ощущение.