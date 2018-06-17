«Волшебного кролика» удалось снять на видео в Китае

В Китае впервые удалось получить уникальное видео уникального зверька – илийской пищухи. Илийская пищуха получила прозвище «волшебный кролик» за необычную форму ушей и живет только в Китае.

Это неуловимое животное было обнаружено только в 1983 году. Подтвердить существование этого вида удалось в 1985 году. Илийская пищуха – травоядное млекопитающее из отряда зайцеобразных. Живет этот вид в горах Тянь-Шаня на северо-востоке Китая и встречается еще реже, чем панда: по оценкам ученых, всего насчитывается не более 2 000 особей этого вида. Илийская пищуха занесена в Красную книгу исчезающих видов, сообщает РИА Новости.

В 2014 году удалось получить качественные фотоснимки илийской пищухи, и мир познакомился с «волшебным кроликом». Такое прозвище зверьки получили за необычную форму ушей. С тех пор в ареале их обитания, а это высокогорный Тянь-Шаньский массив на высоте от 2 800 до 4 100 метров, начали устанавливать фотоловушки и видеокамеры. Наконец удалось получить запись с инфракрасной камеры, она опубликована в сети.